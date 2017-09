Dennis Johnsen transfereerde deze zomer van sc Heerenveen naar Ajax. In Amsterdam speelt de Noorse aanvaller vooralsnog voor de beloftenploeg, maar de wijze heren van Voetbal Inside zien hem snel doorstromen.



"Ik zit al vier weken naar hem te kijken. Jeetje, wat een goede buitenspeler is dat", stelt de lyrische Hans Kraay junior maandagavond in het praatprogramma. "Hij zoekt je op, gaat langs je heen, kijkt en chipt. Hij lijkt een beetje op Gronkjaer."



De analist vervolgt: "Dit is voor deze meneer een normale actie. Een keer of twaalf per wedstrijd slalomt hij langs drie a vier mensen. Ik weet dat het tegen Fortuna Sittard is, een nog slechter verdedigend niveau dan de Eredivisie, maar in potentie is hij beter dan Cerny, beter dan Neres en beter dan Younes."