Groningen-aanwinst stelt teleur: "Het oogt wat lui"

FC Groningen is het seizoen begonnen met vijf punten uit evenzoveel duels en teleurstellend spel. De huidige nummer tien van de Eredivisie maakt volgens Stef de Bont een 'opvallend onrustige' indruk.



"Niks aan de hand, maar het spel knaagt. Het is gewoon niet goed bij FC Groningen en dat was vorig seizoen al niet. Deze zomer werd goed voetbal beloofd, maar het is bij vlagen ronduit bagger", stelt de journalist van Voetbal International.



De Bont vervolgt: "De supporters zijn het beu. Ze willen passie en strijd zien, maar dat is er gewoon niet. Ik vind dat FC Groningen een prima selectie heeft voor de Eredivisie. Groningen is er alleen maar sterker op geworden. Er is weinig lijn in te ontdekken. Dat ontbreekt er."



Ook de komst van spits Lars Veldwijk is nog niet lekker uitgepakt. "Groningen heeft veel kritiek op zijn manier van spelen. Het oogt wat lui. Op dit moment heb je weinig aan hem."