Strootman geeft toe: "Geen topspelers meer"

Na het EK 2016 dreigt het Nederlands elftal ook het WK 2018 te moeten missen. AS Roma-middenvelder Kevin Strootman geeft eerlijk toe dat Oranje niet meer overloopt van kwaliteit.



Via een vragenuurtje op de sociale media ging Strootman in op de situatie van Oranje. "Het is een lastige periode voor ons. We hebben geen topspelers meer zoals voorheen het geval was. We moeten hard blijven werken en geduld hebben met de nieuwe spelers."



Strootman vervolgt: "We zijn bovendien niet altijd gelukkig geweest. We hebben veel last gehad van blessures, dus het zal moeilijk worden om ons te plaatsen voor het WK. We moeten echter vooruit en ik ben ervan overtuigd dat onze tijd weer komt."



De middenvelder zelf kreeg onlangs rood in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0).