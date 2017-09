Pastoor legt beslissing uit: "Ieder jaar weer"

Sparta Rotterdam neemt de bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk zeer serieus. De halve finalist van het voorbije seizoen houdt zoveel mogelijk vast aan de vertrouwde namen.



"Ik rouleer alleen als daar aanleiding voor is qua fysieke klachten", legt Pastoor uit aan Voetbal International. "De belangrijkste uitleg daarbij is dat ik zo min mogelijk wil wisselen zodat deze ploeg aan elkaar kan wennen. Als je het kort door de bocht bekijkt, zitten met de selectie van nu in week drie van de voorbereiding."



"Weer een wedstrijd met elkaar is in onze situatie alleen maar mooi en belangrijk", aldus Pastoor, die dus ook geen andere doelman aanwijst. "Juist achterin is het wennen aan elkaar belangrijk. Helemaal door de late komst van enkele verdedigers en het tijdelijk wegvallen van Michel Breuer."



De Sparta-trainer is op zijn hoede. "Er bestaan geen onbelangrijke wedstrijden. Iedere wedstrijd heeft een bepaald belang. Je weet dat er altijd gestunt wordt in het bekertoernooi, ieder jaar weer. Wij moeten zorgen dat we geen slachtoffer worden van een stunt."