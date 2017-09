PSV'er volgt Gudde op als Eredivisie-commissaris

Peter Fossen is per direct toegetreden tot de raad van commissarissen van de Eredivisie CV (ECV). Deze vennootschap is in het leven geroepen om de belangen van de clubs op het hoogste niveau te behartigen.



De 55-jarige Fossen gaat zijn werkzaamheden bij de ECV combineren met zijn functie als directielid van PSV. In zijn nieuwe rol is hij de opvolger van Feyenoord-directeur Eric Gudde, die aan de slag gaat als directeur betaald voetbal van de KNVB.



Op de website van PSV laat Fossen weten: "Ik ben verguld met de unanieme steun van mijn collega's van alle clubs en heb er zin in om er samen met de clubs, rvc en directie van de Eredivisie een succes van te maken."