ECV start werkgroep voor verbod op kunstgras

De Eredivisie CV (ECV) heeft maandag een werkgroep geïnstalleerd om te onderzoeken of een kunstgrasverbod mogelijk is. Na overleg tussen de achttien Eredivisie-clubs is daartoe besloten.



"We gaan meteen aan de slag. We streven er voorlopig naar om op 12 december, in de vergadering betaald voetbal, met een voorstel te komen", legt ECV-directeur Jacco Swart uit aan de NOS. "Het is aan de projectgroep om daarbij alle clubs op de hoogte te houden. Maar we gaan niet wekelijks rapporteren aan de media. Je moet een broedende kip niet storen. Er zal nog minder naar buiten komen dan bij de kabinetsformatie."



Men gaat beoordelen of er een compensatieregeling mogelijk is voor clubs die van ondergrond moeten veranderen. Zo moeten er ook trainingsaccommodaties worden gevonden, aangezien het niet langer mogelijk zal zijn om alle trainingen in het stadion te huisvesten. Op 12 december moet er een gedegen voorstel uit de werkgroep komen.



Hai Berden (voorzitter VVV) en Rob Toussaint (commercieel directeur Heracles Almelo) vertegenwoordigen de kunstgrasclubs. Hans Nijland (directeur FC Groningen) en Joost de Wit (directeur Vitesse) de clubs met natuurgras.