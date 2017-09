Mike te Wierik baalt van het feit dat FC Groningen met 2-1 heeft verloren bij NAC Breda, nadat eerder Ajax al te sterk bleek. Gecombineerd met een aantal zwakke thuisduels is de frustratie prima te begrijpen.



"We mogen nog blij zijn dat er heel wat fans in het uitvak zaten. Ik snap hun frustraties, maar ik sta hier met hetzelfde klotegevoel", vertelt de oud-Heraclied in het Dagblad van het Noorden. "Negativiteit maakt van ons geen betere spelers, maar we zullen ermee moeten dealen."



Groningen begon met vijf verdedigers in Breda, maar dat werkte niet. Te Wierik: "We spelen zoals de trainer wil. Punt. Als je zoveel balverlies lijdt als wij in de eerste helft deden, maakt het in mijn ogen ook niet uit vanuit welk systeem je speelt. Dat vind ik te makkelijk."



"Dat het soms zo gelaten oogt? Als ik voor mezelf spreek, is daar geen sprake van. Maar misschien moeten we elkaar op het veld wat vaker tot de orde roepen", aldus de verdediger.