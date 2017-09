"Wil niet dat het een probleem wordt tussen Neymar en Cavani"

Paris Saint-Germain beschikt over ontzettend veel sterren, maar er is nu wel een grote kans dat de Fransen te maken krijgen met haantjesgedrag. In de afgelopen wedstrijd van de Parijzenaars tegen Olympique Lyon kregen Neymar en Edinson Cavani het tot tweemaal toe met elkaar aan de stok.



De Braziliaan en de Uruguayaan willen beiden de dode spelmomenten verzorgen en oefenmeester Unai Emery zegt tegen L'Équipe: "Het is noodzakelijk dat ze gaan samenwerken. Ik laat het aan de spelers op het veld over wie de vrije trappen en strafschoppen neemt. Maar als dat niet werkt, zal ik de beslissing maken en ervoor zorgen dat ze beiden aan bod komen. Ik wil niet dat het een probleem wordt."





Where did Neymar come from ?! 😂😂 #PSGOL pic.twitter.com/mOj2l5GdvE — The Football Lounge (@FootballLounge7) September 17, 2017