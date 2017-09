Bijzonder pijnlijke Koeman-statistiek gaat viral

Oefenmeester Ronald Koeman mocht in de afgelopen zomertransferperiode ongelooflijk veel poen spenderen van zijn werkgever Everton. Dat liet de Zaandammer ook niet na: hij haalde tig spelers naar Goodison Park en betaalde daar flink voor. Er doet nu echter een statistiek de ronde die behoorlijk pijnlijk is voor Koeman.



De coach haalde spelers als Davy Klaassen, Sandro Ramirez, Jordan Pickford en Michael Keane, en in een eerder stadium al voetballers als Morgan Schneiderlin en Yannick Bolasie. Het is echter bijzonder pijnlijk om te moeten constateren dat de Toffees beschikken over een even dure selectie als Bayern München, maar nu wel op een degradatieplek staan in de Premier League ...





The madness of English football economics: Everton in the relegation zone with a squad that cost the same as Bayern Munich's — Nick Harris (@sportingintel) September 17, 2017