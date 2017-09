"Clausule is zo hoog dat niemand me weg kan halen"

Real Madrid hield zich gedurende de afgelopen zomertransferwindow redelijk stil, maar is nu wel bezig met het verlengen van een hele hoop contracten. Onder meer vleugelverdediger Dani Carvajal ligt nu langer vast in de Spaanse hoofdstad en het lijkt er niet op dat hij überhaupt te betalen is voor een mogelijke geïnteresseerde club.



De beide partijen hebben de transferclausule namelijk bepaald op 350 miljoen euro. In gesprek met de Spaanse media zegt de back: "De club omvat zo'n groot gedeelte van mijn leven, dus nu komt echt een droom uit. Het is weer een geweldige dag in mijn leven. De ontsnappingsclausule is zo hoog dat niemand me hier weg kan halen. Ik wil ook helemaal niet weg."



Carvajal, die nu vastligt tot medio 2022, gaat verder: "Het is lastig om hier je plekje te verdienen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik mezelf nooit als aanvoerder van Real had voorgesteld. Maar als dat op een dag komt, zal dat in de verre toekomst zijn. Onze captain is Sergio Ramos en hij doet dat geweldig. Maar ik wil het op een dag ook een keer zijn."