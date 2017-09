'AZ heeft nieuwe centrumspits op het oog'

Wout Weghorst is misschien niet de meest verfijnde spits van de Eredivisie, hij scoort wel aan de lopende band, zeker de laatste tijd. In de afgelopen transferperiode was er al interesse voor de aanvaller en het is maar de vraag hoelang de Alkmaarders hem nog voor de club kunnen behouden ...



Volgens de Amerikaanse media heeft AZ al een nieuwe goalgetter op het oog: de scouts van de Eredivisie-subtopper zouden vaak in de Verenigde Staten te vinden zijn om Cyle Larin van de Major League Soccer-club Orlando City SC uit te lichten, aldus verschillende Amerikaanse bronnen. De 22-jarige Canadees heeft dit seizoen reeds twaalf doelpunten voor zijn ploeg gescoord in 25 competitiewedstrijden en is binnenkort einde contract.



Weghorst heeft op zijn beurt een verbintenis tot medio 2020 in het AFAS Stadion en lijkt zich als een vis in het water te voelen onder de vleugels van oefenmeester John van den Brom. In de zomer was er echter wel wat belangstelling voor de goalgetter: naar verluidt wilde de Duitse ploeg Hannover 96 hem wel hebben. AZ zou toen 5 miljoen euro gevraagd hebben voor zijn speler.