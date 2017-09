Stegeman reageert: "Mijn gevoel en frustratie"

John Stegeman gaat zijn basisploeg anders invullen voor de bekerwedstrijd tegen tweededivisionist Rijnsburgse Boys. De oefenmeester wil echter geen verband leggen met zijn uitgesproken onvrede na de nederlaag bij PEC Zwolle (2-1).



"Ik was het sowieso al van plan. We hebben meer goede spelers in de selectie", zo laat Stegeman weten aan TC/Tubantia. "We willen een ronde doorkomen, we onderschatten niks. We weten dondersgoed dat het niveau van onze tegenstander prima is."



Stegeman noemde zijn spelers afgelopen zaterdag nog 'schijtbakken'. "Ik snap dat ik er mee om mijn oren word geslagen. Het was mijn gevoel en frustratie, we maken het veld te groot door na de 1-1 naar achteren te lopen. Ik baal daarvan. Ik heb dat uitgelegd in de bespreking, daar bestaat geen misverstand over."