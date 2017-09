Van den Brom: "Dat is nu ook weer een doel"

AZ-trainer John van den Brom maakt zich op voor de bekerwedstrijd tegen MVV Maastricht. Na de verloren bekerfinale van afgelopen seizoen tegen Vitesse weet de oefenmeester als geen ander hoe belangrijk dit toernooi is.



"We weten allemaal dat bekervoetbal anders is", zo laat Van den Brom maandag weten aan AZ TV. "We hebben vorig jaar allemaal meegemaakt wat voor moois het kan opleveren: het spelen van een finale. Dat is nu ook weer een doel."



De AZ-trainer kiest grotendeels voor de vertrouwde namen in Maastricht. "We nemen deze wedstrijd serieus qua voorbereiding, maar ook qua opstelling. We gaan gewoon hetzelfde spelen als tijdens de laatste weken, omdat het ritme en het gevoel waarin we zitten vast te houden."



Alleen Ron Vlaar ontbreekt door knieklachten. "Dat is ook een reactie van de wedstrijd van vrijdag (tegen Sparta Rotterdam, red.). Daar gaat Panta (Pantelis Hatzidiakos, red.) voor spelen. Voor de rest is het elftal hetzelfde als vrijdag."