Jans: "Bij dezen: nooit. Over mijn lijk"

Ron Jans is hard aangepakt na de Eredivisie-wedstrijd tegen NAC Breda (2-1 nederlaag). De technisch manager van FC Groningen werd bespot omdat hij achter de dug-out van trainer Ernest Faber kwam staan, samen met algemeen directeur Hans Nijland.



Het beeld van het tweetal zorgde voor veel ophef. Jans begrijpt daar niets van. "Wij gaan tegen het einde van de wedstrijd altijd naar het veld, alleen uit de tunnel van NAC kom je direct bij de dug-out", zo laat de oud-trainer van FC Groningen weten in Studio Voetbal.



"Ik hoorde op de terugweg termen als oncollegiaal en ondermijnen van gezag trainer. En las ook berichten dat ik het zou willen overnemen. Bij dezen: nooit. Over mijn lijk", aldus Jans.