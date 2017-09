PSV heeft vier van de vijf competitieduels in winst omgezet, waaronder de 1-0 tegen Feyenoord. Toch kunnen de Eindhovenaren na de eerste topper niet op complimenten rekenen.



"Met een man meer was PSV best armoedig in de tweede helft", stelt schrijver Özcan Akyol in Studio Voetbal. AZ-trainer John van den Brom genoot vooral van de strijdlust. "Dat hebben we nodig. Zeker omdat het Europees niet goed gaat. Afgelopen week hebben Feyenoord en Vitesse het ook laten afweten. Wat dat betreft vrees ik voor de komende periode."



Pierre van Hooijdonk vond Kevin Diks tegenvallen bij Feyenoord. "Hij was niet scherp genoeg. (...) Jean-Paul Boëtius vond ik wel heel goed. Toen Michiel Kramer eruit was, maakte hij het het centrale duo van PSV heel lastig. Kramer is veel statischer." Ron Jans noemt Sofyan Amrabat 'een heel interessante speler. "Heeft loopvermogen, snelheid, kracht. Hij klopt aan de deur. De vraag is op welke positie."



Het gebrek aan leiderschap bij PSV kwam ook aan de orde. "Als je geen leider hebt, moet je die ook niet aanwijzen. Luuk de Jong was het, maar verloor die rol doordat hij op de bank terechtkwam", aldus Jans, technisch manager van FC Groningen.