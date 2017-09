Officieel: Volgende Nederlandse trainer ontslagen

Andries Jonker leidde VfL Wolfsburg afgelopen seizoen naar handhaving in de Bundesliga, maar ook dit seizoen lijkt dat het maximaal haalbare. De clubleiding overweegt hem nu alweer te slachtofferen, meldt Kicker.



Wolfsburg won pas één van de vier competitieduels en staat opnieuw onderin. De clubleiding zou al praten over ontslag voor de Nederlander, maar vermoedelijk stelt men dat besluit uit met duels met Werder Bremen (dinsdag) en Bayern München (vrijdag) in aantocht. Een trainerswissel zou nu ongelegen komen.



Jonker werd in februari van dit jaar aangesteld in Wolfsburg. Onder zijn leiding begon de ploeg aan een zegereeks, maar daarna kwam de klad erin en waren play-offduels nodig om lijfsbehoud veilig te stellen. Na vier punten uit de eerste vier duels dreigt nu een soortgelijk scenario.



Update, 18-09



VfL Wolfsburg heeft Andries Jonker maandagochtend op straat gezet.





Getrennte Wege - Andries Jonker ist nicht mehr Cheftrainer des VfL Wolfsburg ➡️ https://t.co/QpR1t0izl9 pic.twitter.com/MaHAl1lGby — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 18 september 2017