Gio onder vuur: "Waar bleef Larsson nou in de slotfase?"

Feyenoord maakte het PSV zondag met tien man knap lastig, maar verloor uiteindelijk wel met 1-0. Giovanni van Bronckhorst ging in de slotfase alles-of-niets spelen, maar Sam Larsson bleef negentig minuten lang op de bank zitten. Willem van Hanegem snapt dat niet.



"Waar bleef Sam Larsson nou in de slotfase? Nee, niet in plaats van Bilal Basaçikoglu, want dat hij die bracht met al zijn snelheid begrijp ik ook nog wel", schrijft De Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad. "In plaats van Dylan Vente. Larsson heeft klasse, kan een wedstrijd beslissen, daar moet je gebruik van maken in belangrijke wedstrijden."



Volgens Van Hanegem was er na de confrontatie in Eindhoven maar één uitblinker aan te wijzen: Karim El Ahmadi. "El Ahmadi stak tijdens de eerste topper in de Eredivisie met kop en schouders boven de rest uit. Hij won zijn duels, zette aanvallen op, organiseerde. Hij was overal."