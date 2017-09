'Nainggolan krijgt eindelijk gewenste megatransfer'

De naam van AS Roma-middenvelder Radja Nainggolan valt in elke transferperiode weer een paar keer. Vooralsnog is de Belg echter 'gewoon' nog actief in de Italiaanse hoofdstad Rome, maar daar zou binnenkort eindelijk verandering in gaan komen. Nainggolan is volgens de Engelse media op weg naar de Premier League.



Manchester United beschikt al over een goed middenveld met onder meer Paul Pogba en Nemanja Matic, maar Michael Carrick is behoorlijk op leeftijd en dient op termijn vervangen te worden. Wat dat betreft komt de naam van Nainggolan om de hoek kijken: coach José Mourinho zou al aangegeven hebben dat hij de controleur wil hebben en ook de Belg staat open voor een dealtje.



Wil United een akkoord bereiken met Monchi, de technisch directeur van Roma, dan zullen de Engelsen hoogstwaarschijnlijk op de proppen moeten komen met een monsterbod. Nainggolan ligt immers nog tot 2021 vast bij de ploeg van onder meer Kevin Strootman en Rick Karsdorp en dat betekent dat de Romeinen kunnen vragen wat ze willen.