Dit is Zlatan Ibrahimovic' paleis in Manchester

Zlatan Ibrahimovic deed het in het afgelopen seizoen erg goed bij Manchester United, maar in de Europa League-wedstrijd tegen RSC Anderlecht raakte hij zwaar geblesseerd. Toch heeft de Zweed een nieuw contract gekregen en daarom is hij nog altijd woonachtig in de Engelse industriestad. En dat is geen straf, zo laten de onderstaande foto's van zijn optrekje zien.



Ibrahimovic betaalt ongeveer 36.000 euro per maand om het landhuis te mogen huren. Nu is het echter in de verkoop gezet voor 5,7 miljoen euro.