'Denk dat ze heel blij zijn dat hij nog voor PSV speelt'

Technisch manager Marcel Brands heeft een drukke transferperiode achter de rug. Spelers als Andrés Guardado, Davy Pröpper en Héctor Moreno vertrokken uit Eindhoven, maar keeper Jeroen Zoet staat nog altijd onder contract bij de ploeg van Phillip Cocu. Oud-international Marcel Peeper stelt in De Telegraaf dat PSV daar blij mee mag zijn.



Zoet liet een paar keer weten dat hij openstond voor een transfer. Peepers: "Die kun je, zeker als keeper, maken als je naar een buitenlandse competitie gaat in een van de grotere voetballanden. Het moet een teleurstelling voor hem zijn geweest dat het niet zover is gekomen. Maar als ik zie hoe hij nu keept, dan gaat hij daar ongelooflijk professioneel mee om."



De doelverdediger hield zijn club overeind tegen Feyenoord. "Hij heeft de hele ploeg overeind gehouden in de tweede helft, waarin PSV opeens geen schim meer was van de ploeg uit de eerste 45 minuten. Ik denk dat ze bij PSV heel blij zijn dat ze hem nog een jaar hebben kunnen houden." Er wordt soms gezegd dat Zoet te weinig uitstraling heeft. "Onzin, het gaat erom dat hij ballen tegenhoudt, enorm belangrijk is voor PSV en punten pakt voor zijn ploeg. Dat doet hij allemaal."