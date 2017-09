'Keizer kan niet meer om Jong Ajax-speler heen'

Je kunt niet zeggen dat het allemaal op rolletjes loopt bij de Eredivisie-topclub Ajax. Ook buitenspeler Amin Younes deelt mee in de malaise, zo zagen we in de wedstrijd tegen ADO Den Haag, en het is de vraag hoelang oefenmeester Marcel Keizer nog om Dennis Johnsen heen kan.



De Telegraaf schrijft: "Wekelijks is buitenspeler Dennis Johnsen een van de uitblinkers bij Jong Ajax, koploper van de Jupiler League. Tegen Helmond Sport maakte de talentvolle aanvaller zijn tweede goal in vier duels, maar de van SC Heerenveen afkomstige Noor ontbrak nog in de selectie van Marcel Keizer voor de wedstrijd tegen ADO Den Haag."



Keizer reageert op de prestaties van de Noor: "Dennis is een maand bij Ajax en hij schiet als een komeet omhoog. Hij heeft inmiddels eenmaal meegetraind bij de eerste selectie. We kijken nu hoe hij zich verder ontwikkelt en of hij mee kan in de concurrentie met de andere buitenspelers." Mogelijk krijgt Johnsen in de KNVB-bekerwedstrijd tegen Scheveningen een kans: midweeks reist Ajax opnieuw af naar Den Haag.