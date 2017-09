"Dat zegt mij dat Feyenoord en Ajax beter zijn dan PSV"

PSV won op zondagmiddag misschien voor eigen publiek van Feyenoord, maar columnist Willem van Hanegem is totaal niet onder de indruk van de Eindhovenaren. In de tweede helft was de ploeg van coach Phillip Cocu eigenlijk de mindere partij en het Feyenoord-icoon weet genoeg.



Hij schrijft in het Algemeen Dagblad: "Feyenoord verloor in Eindhoven en PSV was uiteraard blij met de drie punten. Maar de tweede helft van die ploeg, dat was werkelijk beschamend. Met één speler meer en dan zo worden weggespeeld. Dat zegt mij dat Feyenoord en ook Ajax veel beter zijn dan dit PSV. En dat op de lange termijn de ploeg van Cocu het niet kan volhouden om bij die andere twee ploegen te blijven."



Van Hanegem gaat verder: "Ja, Jeroen Zoet was van het niveau van een landskampioen. Zijn reddingen bij de kopbal van Botteghin en de afstandspegel van Boëtius waren cruciaal. En hij had geluk dat Toornstra drie kansen niet wist te verzilveren, waarbij de vrije trap voor de rust natuurlijk een prachtige poging was."