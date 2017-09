'Feyenoorder is Lelijke Eend in Formule 1-race'

Feyenoord werd weggespeeld tegen Manchester City in de Champions League en dat was niet het geval in Eindhoven tegen PSV, maar de Rotterdammers verloren hun tweede wedstrijd in een week tijd óók. Columnist Hugo Borst zegt niet te begrijpen dat spits Michiel Kramer steeds maar weer speelt.



Hij schrijft: "Sinds een voetbaltrainer me zei dat ik nooit blijk heb gegeven enig verstand van voetbal te hebben, ben ik nederig. En ik neem Giovanni van Bronckhorst serieus. Zelfs als hij Michiel Kramer in de Champions League opstelt. Laat ik zeggen dat het me verbaast. Dat Gio Kramer pas na 71 minuten wisselt, ik begrijp het niet. Dat de trainer Kramer tegen PSV weer opstelt, ik kan er met mijn pet niet bij. Alsof je - en dan stop ik met vergelijkingen - met je Lelijke Eend zou meedoen aan een Formule 1-race."



Wie zou Borst opstellen in de spits? "Dat maakt niet uit. Iedereen behalve Michiel Kramer. Michiel Kramer beweegt niet, komt niet naar de bal en de bal komt ook niet altijd naar hem, gewoon omdat medespelers instinctief geen speler zullen aanspelen die niet goed genoeg is."