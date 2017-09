Met twaalf punten uit vijf duels is PSV mede-koploper in de Eredivisie, maar trainer Phillip Cocu ligt na afgelopen seizoen plus een aantal tikken na de zomerstop behoorlijk onder vuur. Ronald Waterreus is geen fan.



"Ik zie eigenlijk nooit wat Phillip wil", zo laat de oud-doelman weten bij Ziggo Sport. "Bij Phillip heb ik heel vaak wat ik bij onze minister-president ook heb: ik mis visie. Maar ze doen het wel heel goed. Phillip is vier jaar trainer van PSV, is twee keer kampioen geworden, heeft de tweede ronde van de Champions League gehaald, heeft de beker gewonnen..."



"En dat na een aantal jaar waarin helemaal niks gewonnen is. Dan heb je het ontegenzeggelijk heel goed gedaan", weet Waterreus, die de steun vanuit de PSV-leiding prijst. "Dat vind ik alleen maar positief, maar ik denk dat de club in de transferperiode wat gaten heeft laten vallen die ze niet kunnen opvullen. Daar plukt hij nu de zure vruchten van."