El Ahmadi: "Daar kreeg hij niets voor..."

Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi wijt de uitnederlaag tegen PSV (1-0) deels aan scheidsrechter Björn Kuipers. De Marokkaan vindt dat Steven Berghuis bij zijn tweede gele kaart best gespaard had kunnen worden.



"Het is niet echt slim, maar Jorrit (Hendrix, red.) trok ook twee keer een tegenstander naar beneden en daar kreeg hij niets voor", zo laat de middenvelder van de landskampioen weten aan FOX Sports. Hij gooit het dan ook op inconsequent fluiten.



El Ahmadi wil de schuld echter niet volledig afschuiven richting de arbitrage. "Het is dubbel dat hij dan twee keer geel geeft. Hij kán rood geven. Kuipers floot goed. We gingen er allebei fel in. Soms waren de kaarten een beetje onnodig", aldus El Ahmadi.