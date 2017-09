Sterren PSG pas in slotfase langs stug Lyon

Paris Saint-Germain heeft ook zondagavond weer drie punten mogen bijschrijven in de Ligue 1. De miljoenenploeg won met veel fortuin met 2-0 van Olympique Lyon.



PSG probeerde alles om in het Parc des Princes de ban te breken, maar Lyon weigerde de rode loper uit te rollen. Zo had oud-Ajacied Kenny Tete opponent Neymar in zijn zak zitten. Meermaals werd de Braziliaanse aanvaller van 222 miljoen euro vakkundig uitgeschakeld door de Oranje-international.



In het slotkwartier trok PSG de winst alsnog binnen. Dat gebeurde fortuinlijk, want zowel de 1-0 (Marcelo) als de 2-0 (Jeremy Morel) deponeerden de bal in eigen doel. Tussendoor vergat Edinson Cavani vanaf de stip om de beslissing te forceren.



Met achttien punten uit zes duels is PSG nog zonder puntenverlies. Lyon, waar Memphis Depay en Bertrand Traoré ook in de basis stonden, is vijfde met elf punten.



Scoreverloop:

1-0 (75') Marcelo (eigen doelpunt)

2-0 (86') Jeremy Morel (eigen doelpunt)