Artsen kunnen diagnose De Jong nog niet stellen

Het zit Luuk de Jong dit seizoen ook niet mee. De aanvaller verloor aanvoerdersband om daarna ook de basisplaats af te moeten staan, waarna zijn terugkeer in het elftal ruw werd verstoord door een ribblessure.



Tegen Feyenoord (1-0 zege) moest de spits binnen twintig minuten naar de kant. Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis raakte zijn collega vol op de borstkas. De Jong werd daarna per brancard afgevoerd om per ambulance naar het ziekenhuis te worden overgebracht.



Er werd al snel gespeculeerd over gebroken ribben, maar dat is nog niet zeker. Na meerdere onderzoeken hebben de artsen nog geen diagnose kunnen stellen. Volgens een woordvoerster van PSV kan dat pas maandag en dus blijft de aanvaller de nacht in het ziekenhuis, zo meldt onder meer Omroep Brabant.



Berghuis bood na afloop zijn excuses aan.