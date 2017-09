Treurnis na harde klap: "Verrast dat ik wissel stond"

Bij FC Utrecht zal er na de uitwedstrijd tegen FC Twente nog wel even nagepraat worden. Niet alleen omdat de ploeg met 4-0 verloor in Enschede, maar ook omdat verdediger Sean Klaiber zijn reserverol niet begreep.



"Ik was verrast dat ik wissel stond", zo laat Klaiber weten aan RTV Utrecht. "Ik zag het al een beetje op de training gebeuren. Ik heb natuurlijk veel gespeeld dus misschien wil de trainer mij rust geven. Er wordt tegen mij gezegd dat ik in een goede flow zit, dus dan begrijp ik dit niet."



Trainer Erik ten Hag noemt dit 'onderdeel van de rotatie'. "Troupée was vorig jaar een vaste waarde en een belangrijke schakel. Hij is nu alweer een tijdje fit. Klaiber speelt ook fantastisch, maar ik moet Troupée ook vertrouwen geven. Bij deze wissel gaat het niet om Klaiber maar om Troupée."