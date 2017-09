Hendrix: "Die van Berghuis vond ik iets té"

Jorrit Hendrix genoot van de felheid tijdens PSV – Feyenoord (1-0), maar Steven Berghuis ging in zijn optiek te ver. De aanvaller van de landskampioen ontsnapte aan rood toen hij hard doorgleed op de ribbenkast van Luuk de Jong.



"Het is uitdelen en incasseren, maar die van Berghuis vond ik iets té", zo laat Hendrix weten aan NU.nl. "Hoe het met Luuk is? Ik heb hem nog niet gesproken. Ik heb gehoord dat hij iets met zijn ribben heeft. Zijn vervanger (Sam Lammers, red.) staat naast me? Die weet ook niet hoe het met hem is."



PSV won dus met 1-0, waar Ajax eerder op de dag op 1-1 bleef steken tegen ADO Den Haag. "Met het resultaat ben ik zeker tevreden. Zeker ook gezien de resultaten van de andere ploegen. Wij winnen en houden de nul, Ajax speelt gelijk."