Vitesse-aanvoerder Guram Kashia is zeer verbonden aan de zogeheten Airborne-wedstrijd. De Georgiër zet zich hier jaarlijks voor in, maar juist hij was in de slotminuten tegen VVV-Venlo schuldig aan de gelijkmaker (1-1).



"Het is stom dat wij twee punten weggeven en stom dat dit gebeurt in een Airborne-wedstrijd", vertelt Kashia aan Omroep Gelderland. Of het daadwerkelijk een penalty waard was? "Voor de scheidsrechter gebeurde er genoeg. We deden allebei wat."



Vitesse liet hierdoor de koppositie liggen. "Ja, Feyenoord verloor en Ajax speelde gelijk, dus we hadden een goede kans. Maar het is te vroeg om over de plaats op de ranglijst te praten." Alexander Büttner vult aan: "Praat me er niet van. We hadden inderdaad koploper kunnen zijn, maar we maken het onszelf onnodig moeilijk."



Büttner vindt het duel met SS Lazio van afgelopen donderdag geen excuus. "Ik denk dat we meer konden brengen. En nee, dit heeft niks met donderdag te maken. We zijn jonge mannen en zijn fit genoeg. We moeten deze wedstrijden allemaal kunnen spelen."