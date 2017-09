Utrecht onherkenbaar: "Onacceptabele prestatie"

FC Utrecht heeft onder Erik ten Hag veel lof geoogst, maar op bezoek bij FC Twente ging het zondag behoorlijk mis. Tot verbazing van de trainer was zijn oude club met maar liefst 4-0 te sterk.



"Ik moet vaststellen dat we vandaag een onherkenbaar FC Utrecht hebben gezien", sprak Ten Hag op de clubwebsite. "We waren goed voorbereid. Maar ik moet constateren dat het de trainer, mij dus, niet is gelukt de ploeg op scherp te krijgen voor deze wedstrijd; waar dat meestal wel lukt."



Ten Hag vervolgt: "We leverden hier vandaag een onacceptabele prestatie. Het begin was nog zo hoopgevend met twee grote kansen. Toen ontbrak het bij ons aan scherpte voor de goal, terwijl we er juist op hadden gehamerd dat we moesten toeslaan zodra dat kon."