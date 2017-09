Bosz aan kop met Dortmund na vijfklapper

Borussia Dortmund heeft zondagavond indruk gemaakt in de Duitse Bundesliga. De manschappen van Peter Bosz veegden in eigen huis de vloer aan met 1. FC Köln: 5-0.



Dortmund en Köln verbleven afgelopen week allebei in Londen. De thuisclub verloor in de Champions League van Tottenham Hotspur, waar de bezoekers in de Europa League onderuit gingen bij Arsenal. 'BVB' verwerkte deze klap moeiteloos en leidde al na twee minuten met 1-0 dankzij Maximilian Philipp.



Nog voor rust maakte Sokratis Papastathopoulos er 2-0 van. Na rust was er geen houden meer aan voor de ploeg uit Keulen. Rond het uur scoorde Pierre-Emerick Aubameyang tweemaal alvorens opnieuw Philipp de vijfklapper compleet maakte.



Dortmund is met tien punten koploper van de Bundesliga. Köln staat onderaan met nul punten.



Scoreverloop:

1-0 (2') Maximilian Philipp

2-0 (45') Sokratis Papastathopoulos

3-0 (59') Pierre-Emerick Aubameyang

4-0 (60') Pierre-Emerick Aubameyang

5-0 (69') Maximilian Philipp