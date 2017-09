Toornstra: "Bij de vrije trap liep ik ook al weg"

Jens Toornstra wacht al ruim anderhalf jaar op een doelpunt in een uitduel. Tegen PSV (1-0 nederlaag) had de Feyenoorder die reeks kunnen stopzetten, maar zijn vrije trap eindigde op de paal en na rust mikte hij voor een leeg doel te hoog.



"Die kans was een goede actie van Jean-Paul (Boëtius, red.) en loopactie van mij. Volgens mij stuitert hij net op, buiten dat moet ik hem iets rustiger raken. Balen...", zo laat Toornstra weten aan FOX Sports. "Door het opstuiten van de bal wordt het een moeilijke bal maar ik moet hem naar beneden schieten. Ik wil hem ook te hard raken. Maar goed, ik denk dat dat de grootste kans was."



Toornstra hoopt zijn uitcomplex snel te beëindigen. "Ja... Bij de vrije trap liep ik ook al weg, maar die ging op de kruising geloof ik. Hij was wel mooi, maar daar moet je een beetje geluk hebben."