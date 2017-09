Vroege goal helpt wisselvallig PSV langs tien man Feyenoord

Al na twee minuten kwam PSV verrassend op voorsprong via Gaston Pereiro, en daarna vielen er vooral in de eerste helft nog veel kansen voor zowel de Eindhovenaren als uitploeg Feyenoord te noteren. Gescoord werd er echter niet meer, en dus wint PSV nipt van de koploper.



De slechte start van Feyenoord werd gecompleteerd door een rode kaart van Steven Berghuis. Zijn eerste gele kaart kwam voor een keiharde overtreding op Luuk de Jong, die daardoor al vroeg zijn strijd moest staken met gekneusde of zelfs gebroken ribben.



Na rust was Feyenoord ondanks een numeriek nadeel heer en meester in het Philips Stadion. De ploeg van Van Bronckhorst hielp kans op kans om zeep, en dat is ze dus heel duur komen te staan.





¡GOOOOOOL de Gastón Pereiro! A los 2' minutos del primer tiempo pone en ventaja al PSV contra Feyenoord pic.twitter.com/cT3tvmNqYa — Info Gastón Pereiro (@pereiro_info) 17 september 2017