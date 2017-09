Veltman baalt: "Dat kan ik beter voor mij houden..."

Ajax is zondagmiddag in het uitduel bij ADO Den Haag blijven steken op een 1-1 gelijkspel. Aanvoerder Joël Veltman zorgde voor een verdiende voorsprong, maar dat bleek niet voldoende.



"Dat kan ik beter voor mij houden, wat in mij opkomt...", sombert de verdediger voor de camera van FOX Sports. "Je moet al 2-0 voor staan, ze hebben geen kansen gehad. De tweede helft waren we slordig en kregen zij hoop. Dat voel je aan het publiek."



Veltman vervolgt zijn verhaal: "Je ziet die 1-1 aankomen. In het voetbal zijn de tweede helft vaak erg verschillend. Waar het verschil aan lag? Het zijn bepaalde duels die je verliest, een bepaalde gretigheid die je mist. En je begint zó slecht."