Van Bronckhorst: "Dat idee heeft bij mij niet gespeeld"

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kiest zondag ook in de competitietopper tegen PSV voor Michiel Kramer in plaats van Nicolai Jörgensen als spits. Ook Sam Larsson werd genoemd, maar start opnieuw op de reservebank.



"Dat idee heeft bij mij niet gespeeld", zo laat Van Bronckhorst weten aan FOX Sports. "Larsson is nog niet waar hij moet zijn qua fitheid. Zeker niet voor zo’n topper. Het heeft niet in mijn hoofd gespeeld om met hem te starten."



De Feyenoord-trainer vervolgt: "We spelen het systeem dat herkenbaar is voor ons. Kramer staat in de punt en we proberen hem zo snel mogelijk te vinden. Direct of via het middenveld, dat zal afhangen van het feit hoe PSV druk gaat zetten."