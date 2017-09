PSV'er reageert: "Iedereen praat, iedereen schrijft..."

Derrick Luckassen had als AZ'er de mogelijkheid om voor landskampioen Feyenoord te kiezen, maar gaf zijn jawoord aan rivaal PSV. Tot op heden heeft de miljoenenaanwinst echter niet kunnen overtuigen bij de Eindhovenaren.



"Mensen kennen mij niet, denk ik. Iedereen praat, iedereen schrijft...", zo laat Luckassen weten aan de NOS. "Ze weten niet wie ik ben. Ik weet hoe ik ben als persoon. Als ik een slechte wedstrijd speel, ben ik de eerste wedstrijd die dat zegt. Anderen hoeven dat niet voor mij te doen."



Luckassen zelf is minder kritisch over zijn eerste maanden bij PSV. "Het gaat redelijk. Maar de wedstrijd tegen Heerenveen was niet goed. Ook niet van mijn kant. Dat zal zondag beter moeten."