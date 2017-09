Eric Botteghin is met Jan-Arie van der Heijden een vaste waarde in de achterhoede van Feyenoord. Zij vormen een stabiel duo, maar toch worden er ook nog vaak vraagtekens geplaatst.



"Bij elke club waar ik tekende, waren er twijfels", vertelt Botteghin aan de NOS. "Is die Eric Botteghin wel goed genoeg? Bij PEC Zwolle, bij NAC, bij FC Groningen. En bij al die clubs vertrok ik door de voordeur als een gewaardeerde speler."



"Bij Feyenoord heb ik de beker gewonnen, de landstitel en de Johan Cruijff Schaal veroverd. Dus zeg jij het maar", aldus Botteghin, die zich er niet druk om maakt. "Wij moeten wekelijks laten zien wat we waard zijn."