FC Groningen gaat een cruciale wedstrijd tegen FC Twente tegemoet. Trainer Ernest Faber ligt onder vuur en moet vrezen voor zijn baan in het Noordlease Stadion.



"Wordt het weer een wanvertoning, zoals tegen VVV en de eerste helft tegen NAC, dan vrees ik voor het huwelijk tussen Faber en FC Groningen", zo stelt journalist Elwin Baas van RTV Noord. "Er wordt wekelijks enorm geschoven met systemen en opstellingen, er moet duidelijkheid komen naar de spelers toe. Er moet vertrouwen gegeven worden."



Baas begrijpt de toenemende kritiek op de Groningen-trainer dan ook. "De publieke opinie keert zich enorm tegen hem op dit moment, het is een sneeuwbaleffect en dat lijkt onhoudbaar. Hoe vervelend dat ook is voor een trainer, maar hij is eindverantwoordelijk voor het vertoonde spel. En dat is een zorgenkindje."