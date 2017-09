Leegloop bij PSG: 'Vijf grote namen op weg naar de uitgang'

Paris Saint-Germain liet de Qatarese oliedollars afgelopen zomer rollen om een monsterlijke voorlinie te bouwen. Iets wat de Franse topclub ook lukte: het nieuwe 'MCN-trio' is nu al gevreesd overal in Europa. Aan uitgaande zijde was er echter opvallend weinig beweging.



Dat maakt dat coach Unai Emery momenteel een wel zéér grote kern heeft en bovendien vloekt de hoge salarislast met de 'Financial Fair Play-regels'. Daar moet komende winter dus wat aan gedaan worden. Volgens El Mundo Deportivo plant de club daarom een serieuze uitverkoop in januari. En daarbij zouden een vijftal toch wel grote namen mogen beschikken.



De bekendste is wellicht Angel Di Maria, maar ook Lucas Moura en Julian Draxler bewezen al over zeer goede voeten te beschikken. Naast dit trio zouden ook Javier Pastore, toch zeker geen onaardige middenvelder, en doelman Kevin Trapp mogen beschikken.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.