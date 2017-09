Jans laat zich uit over onder druk staande Faber

Na de teleurstellende 2-1 nederlaag bij promovendus NAC Breda neemt de druk op trainer Ernest Faber bij FC Groningen nog verder toe. Daar kwam bij dat een experiment om het met een heel andere basisopstelling te gaan doen, volledig verkeerd uitpakte.



Toch wil technisch manager Ron Jans zijn trainer daar niet op neersabelen. "De technische staf is vrij om te bepalen hoe ze spelen", reageert hij in gesprek met Voetbal International.



"Ik had de eerste dertien minuten van de tweede helft het gevoel dat het beter stond, met name Bacuna kwam vrij op het middenveld. Hij kon Mahi een aantal keer goed aanspelen. Toen viel de 1-0 en verlies je de wedstrijd eigenlijk in een paar minuten."



Tot dusver staat Groningen op 5 punten uit evenveel duels: toch wat te weinig, vindt ook Jans. "In bijna alle wedstrijden hebben we goede fases gehad, maar dit is niet het voetbal dat we willen zien. Dat vinden we met z'n allen. Ik zie dagelijks trainingen, daar zie ik spelers betere dingen doen dan in de wedstrijd."



Bij NAC was trainer Stijn Vreven uiteraard wél blij na de 2-1 gisteren. "We moeten onszelf niets wijsmaken, we kunnen wedstrijden niet heel gemakkelijk over de streep trekken. Ook vandaag was dat weer niet het geval, maar ik ben absoluut tevreden met onze prestatie."