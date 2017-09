Verheugde doelpuntenmaker: "Blij met zege op directe concurrent"

PEC Zwolle wist gisteravond knap met 2-1 te winnen van Heracles Almelo. Belangrijk was Younes Mokhtar, die beide doelpunten op zijn naam nam.



Na afloop toont hij zich bescheiden, voor de camera van FOX Sports. "Ik ben blij met de drie punten. Dat is vooral in deze fase belangrijk, Heracles is een directe concurrent van ons. Ik ben blijer met de drie punten dan met mijn eigen inbreng eigenlijk", aldus Mokhtar.



PEC staat daardoor al op tien punten uit de eerste vijf duels. "Dit is een heerlijke competitiestart voor ons", vult captain Bram van Polen aan. "We weten allemaal hoe het vorig jaar is verlopen, dan is dit heel lekker. De tweede helft was wel matig van ons. Een gelijkspel was hier realistisch, ze hadden wel een puntje verdiend."







Bij verliezer Heracles was men logischerwijs minder content. Trainer John Stegeman: "Dat heb ik de jongens ook net verteld. Ik baal er gigantisch van, we zijn gewoon schijtbakken. Ik bekijk het van wedstrijd tot wedstrijd en ik kijk naar dit duel en ik vind dat we hier een punt moesten houden."



"We hebben prima mee gevoetbald, maar uiteindelijk vind ik in het verdedigen - bij de eerste goal en ook de tweede - dat we amateuristisch zijn, gewoon slecht", wordt Stegeman geciteerd door de NOS.