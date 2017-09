'Keizer verrast toch met Ajax-opstelling vanmiddag'

Oefenmeester Marcel Keizer experimenteerde bij het duel tussen Ajax en PEC Zwolle in de Johan Cruijff ArenA met een opstelling met Klaas-Jan Huntelaar in de spits en Kasper Dolberg daarachter. Dat ging heel even goed, maar op een gegeven moment zakte het in. Tegen ADO Den Haag krijgt het idee géén vervolg.



Dat is in ieder geval wat het Algemeen Dagblad weet te melden. De krant denkt dat Ajax zal starten met zijn topschutter Huntelaar en dat Dolberg dus plaats zal moeten nemen op de reservebank. De Amsterdammers komen op die manier voor de dag met een iets minder aanvallend ingestelde formatie: het middenveld bestaat uit Lasse Schöne, Donny van de Beek en Hakim Ziyech.



De verdediging van Ajax is een doorn in het oog van veel voetbalsupporters, maar vooralsnog wordt er niets veranderd. De defensie van de Amsterdammers bestaat wéér uit, van rechts naar links: Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Nick Viergever en Mitchell Dijks.



Update 12:11 uur

Trainer Marcel Keizer gaat toch voor een andere formatie, dan die gisteren in het Algemeen Dagblad werd genoemd. Frenkie de Jong start namelijk wél aan de aftrap in Den Haag, zo lijkt het nu. Hij krijgt toch de voorkeur boven routinier Lasse Schöne. Verder staat Justin Kluivert, wat al wel werd gezegd, op de plek van David Neres. De Braziliaan zit dus weer op de bank.



De aftrap is om 14:30 uur in het Cars Jeans Stadion.



Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Viergever, Dijks; De Jong, Van de Beek, Ziyech; Kluivert, Huntelaar, Younes.