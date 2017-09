'Opmerkelijke transfer lonkt voor Riedewald'

Het lijkt er niet op dat Jaïro Riedewald een goede keuze heeft gemaakt toen hij besloot van Ajax naar Crystal Palace te transfereren. De multifunctionele speler kwam op voorspraak van oefenmeester Frank de Boer, die inmiddels ontslagen is. En dat betekent bijzonder slecht nieuws voor Riedewald.



De oud-Ajacied is een beetje het gezicht geworden van de malaise bij de Premier League-laagvlieger. Op zaterdagmiddag speelden de Londenaren thuis tegen Southampton (1-0 verlies), maar behoorde Riedewald niet eens tot de selectie. De nieuwe coach van Palace, Roy Hodgson, lijkt het niet te zien zitten in de Nederlandse verdediger annex middenvelder, dus een vertrek in de winter lonkt.





Misschien kan Ajax Riedewald voor zacht prijsje terugkopen 😉😉😃😃🤔 — Ed65 (@sweetlake65) September 16, 2017

Riedewald will follow FdB I doubt we will see him play for Palace again — Glad all Over (@sfield3) September 16, 2017