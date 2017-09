'Het gaat niet opnieuw mis, PSV wint van Feyenoord'

PSV verloor in het afgelopen weekend vrij kansloos van sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion, maar desondanks denkt analist Aad de Mos dat de mannen van coach Phillip Cocu zullen winnen van Feyenoord. Desondanks is hij niet heel positief over de Eindhovenaren ...



In gesprek met NU.nl vertelt De Mos: "Het gaat dit weekend niet opnieuw mis voor PSV. Het wordt 2-0. PSV staat altijd op in toppers. Feyenoord is bovendien altijd een tegenstander waar ze naar verlangen en deze wedstrijd is ook gewoon de beste remedie na het duel van vorige week met Heerenveen."



Dat betekent echter niet dat het heel goed gaat in de lichtstad. "Ze kunnen geen muur kapot spelen. Ze hebben het altijd moeilijk tegen ploegen die zwaar verdedigend spelen zoals Osijek een paar weken geleden deed. En als ze zoals tegen Heerenveen van meet af aan onder druk worden gezet, is de verdediging te zwak. Ik kan geen handschrift van de trainer in de speelwijze van PSV ontdekken. Bij Ajax en Feyenoord weet je dat ze vroeg druk gaan zetten om zo snel mogelijk de tegenstander te kunnen overrompelen. Bij PSV weet ik het niet. Niemand weet het. Per wedstrijd is het anders. Dat is moeilijk voor de spelers."