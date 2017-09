Feyenoord-fans blij met 'aanpassing' voor PSV-uit

Feyenoord speelde een paar dagen geleden nog voor eigen publiek tegen Manchester City en dat ging goed mis voor de Rotterdammers. Nu dient het elftal van Giovanni van Bronckhorst in Eindhoven aan te treden tegen PSV en vermoedelijk kiest de oefenmeester voor Sofyan Amrabat op de plek van Kevin Diks.



Diks kreeg in de afgelopen competitiewedstrijden het vertrouwen van Van Bronckhorst, met wisselend succes. Tegen City speelde Amrabat echter in de basis bij de ploeg uit de havenstad van Nederland en de aanwinst van FC Utrecht was misschien wel de enige voetballer die op de been bleef tegen de grootmacht. De fans van Feyenoord zijn dan ook blij dat het erop lijkt dat hij een basisplek veroverd heeft en Diks op de bank zit.



Wij vroegen jullie namelijk een keuze te maken tussen Amrabat en Diks en van de ongeveer 850 ondervraagden gaat liefst 90 procent voor de Marokkaan. Slechts 10 procent vindt de oud-speler van Vitesse beter dan zijn concurrent. Overigens verdwijnt Jerry St. Juste uit de opstelling tegen PSV, omdat Feyenoord niet aantreedt met vijf verdedigers: hij wordt vervangen door Jens Toornstra.