'Sadio Mané maakt sensationele transfer in 2018'

Sadio Mané is iemand die het wel heel erg goed doet in het shirt van Liverpool. In het afgelopen seizoen ging hij eventjes naar de Afrika Cup en zakte het helemaal in bij de Reds. Mogelijk moet de ploeg van coach Jürgen Klopp het binnenkort echter definitief zonder zijn vleugelspits stellen.



In Engeland weet men namelijk dat er bijzonder veel teams geïnteresseerd zijn in de diensten van de international van Senegal. De grote der aarden houden hem in de gaten: The Daily Mirror rept van interesse van in ieder geval het Spaanse Real Madrid en het Italiaanse Juventus. FC Barcelona zou echter verreweg het serieust in de markt zijn voor de buitenspeler.



Eerder bewoog Barça hemel en aarde om Philippe Coutinho naar het Camp Nou-stadion over te hevelen, maar dit lukte uiteindelijk niet. Nu zouden de Catalanen hun interesse verlegd hebben naar Mané, die nu in totaal op 16 doelpunten staat in 34 wedstrijden voor de Reds: een mooi gemiddelde voor een vleugelspits. De technische leiding in Barcelona zou besloten hebben: de snelheid van Mané kunnen wij goed gebruiken in Catalonië. De Senegalees moet in 2018 een transfer maken.