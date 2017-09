'Modric tegen teammaat: vertrek bij Real Madrid'

Middenvelder Luka Modric is iemand die zeer geliefd is in de kleedkamer van Real Madrid. Dat geldt niet voor zijn goede vriend Gareth Bale, die hij al kent sinds hun gezamenlijke tijd bij Tottenham Hotspur. De Kroaat heeft de Welshman nu naar verluidt van advies voorzien.



De Spaanse media weten dat de controleur tegen Bale heeft gezegd dat hij maar beter kan transfereren naar een andere club. De Welsh Wizard ligt niet goed in de groep bij De Koninklijke en wordt bijna nooit betrokken bij de festiviteiten, ondanks het feit dat hij niet eens zo slecht speelt: midweeks gaf hij nog een schitterende assist op Cristiano Ronaldo in de Champions League.



Bale is een buitenbeentje in de Spaanse hoofdstad en Modric is volgens de laatste berichten van mening dat hij zijn vriend niet kan helpen. De vleugelspits bewijst zichzelf dan ook een slechte dienst door nog altijd niet uit de voeten te kunnen met betrekking tot de Spaanse taal. Bale kan zich niet verstaanbaar maken bij zijn ploeggenoten en dat maakt de zaak nóg lastiger.