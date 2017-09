NAC Breda begon onwennig aan het Eredivisie-seizoen, maar leert snel. De promovendus wist zaterdagavond in eigen stadion met 2-1 te winnen van FC Groningen.



"We hebben een prima overwinning geboekt", stelt trainer Stijn Vreven op de clubwebsite. "Natuurlijk heb ik nog wel dingen gezien die beter konden. We waren nog niet de volle negentig minuten goed, maar ik heb mijn ploeg zeker stappen zien maken."



De Belgische trainer vervolgt: "De eerste helft was onze beste tot nu toe waarin we heel dominant speelden. De tweede helft ging Groningen anders spelen en kwamen wij er een aantal keer goed uit in de counter. Ik ben zeer blij met deze eerste overwinning."



Rai Vloet scoorde tweemaal en is dus ook content. "Ik moet de jongens echt een compliment geven, we gaven negentig minuten lang vol gas en boeken een goede overwinning. Ondanks het goede gevoel, moeten we wel kritisch op onszelf blijven."