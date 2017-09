AS Roma wint zonder Nederlanders eenvoudig

AS Roma heeft zaterdagavond een simpele overwinning geboekt in de Italiaanse Serie A. De club van Kevin Strootman en Rick Karsdorp won met 3-0 van Hellas Verona.



Iets meer dan een uur hadden de Romeinen nodig om de winst binnen te halen. Radja Nainggolan en topscorer Edin Dzeko zorgden voor een comfortabele voorsprong. In de 61ste minuut wist laatstgenoemde ook de 3-0 voor zijn rekening te nemen. Samuel Souprayen van Hellas zag daarna rood.



Strootman (bank) en Karsdorp (herstellende) kwamen nog niet in actie, waar oud-PSV'er Héctor Moreno inviel. AS Roma staat nu op zes punten uit drie wedstrijden. Hellas heeft er pas één.



Scoreverloop:

1-0 (22') Radja Nainggolan

2-0 (33') Edin Dzeko

3-0 (61') Edin Dzeko